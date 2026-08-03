Prefeitura faz ‘patrolamento’ de estradas em Humildes, Jaguara, Ipuaçu e Maria Quitéria

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) da Prefeitura de Feira de Santana está mobilizando 16 equipes de operários e máquinas pesadas na execução dos serviços de patrolamento e encascalhamento das estradas da zona rural em todos os oito distritos feirenses. A manutenção também contempla algumas ruas ainda sem urbanização em bairros mais afastados do centro da cidade.

No distrito de Humildes está sendo realizado o patrolamento e encascalhamento da estrada de Tanquinho e também da estrada da Bica. Nos próximos dias, terá início a manutenção da estrada do Bom Viver e da estrada da Marafona, com emprego de motoniveladoras e de caçambas truck e toco.

Enquanto isso, no distrito de Jaguara está sendo realizado o patrolamento e encascalhamento da estrada da Muriçoca, no povoado de Rio do Peixe. A execução do serviço envolve uma motoniveladora e uma caçamba toco.

Também tem trabalho chegando ao distrito de Ipuaçu. Nesta localidade está sendo realizado o patrolamento e encascalhamento pontuais da estrada do Maia, com uso de uma motoniveladora e uma caçamba toco.

No distrito de Maria Quitéria está sendo realizado o patrolamento e encascalhamento da estrada de Casa Nova, com emprego de uma motoniveladora e uma caçamba truck. Em seguida, será iniciado o serviço de patrolamento e encascalhamento da estrada do Caldeirão.