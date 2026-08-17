Parque João Martins fica pronto para a ExpoFeira 2026 no próximo dia 1°

A previsão é que a instalação física seja concluída até 1º de setembro, reservando o período até o dia 5 para adaptações e testes finais. A Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural (Seagri), iniciou a montagem das estruturas para a edição deste ano da Expofeira, que acontece de 6 a 13 do próximo mês de setembro. O tradicional evento, consolidado como uma das principais vitrines do agronegócio baiano, está com os preparativos em ritmo acelerado.

Nesta edição, a exposição passa por um processo de modernização, com ampliações significativas na área comercial e no estacionamento, além de investimentos robustos na parte técnica do evento. O secretário da Seagri, Silvaney Araújo, destacou as inovações projetadas para acomodar o público e os expositores com mais conforto.

“A Expofeira vem passando por um processo de atualização. O agronegócio muda a cada dia e estamos nos preparando para acompanhar esse avanço. O prefeito José Ronaldo tem feito investimentos importantes na pavimentação, na infraestrutura e na ampliação das áreas destinadas aos criadores e comerciantes. É com essa visão de crescimento que construímos o planejamento dentro do Parque de Exposição”, explicou o secretário.

Ambiente exclusivo para a imprensa- Para garantir uma cobertura eficiente e dar suporte aos veículos de comunicação, a organização também preparou um ambiente exclusivo para a imprensa. O secretário municipal de Comunicação Social, Joilton Freitas, visitou nesta quarta-feira (6) a área onde está sendo erguida a estrutura.

Os profissionais que trabalharão durante o evento terão à disposição um espaço com salas climatizadas, iluminação adequada e estrutura elétrica reforçada com pontos de energia para a instalação segura de todos os equipamentos de transmissão e reportagem.

Foto: Marcelo Magalhães