Nenhum animal entra na Expofeira 2026 sem inscrição na Secretaria de Agricultura do Município

As inscrições para que animais participem da 47ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana poderão ser feitas até o dia 21, próxima sexta-feira, nas associações e núcleos de raças, que deverão encaminhar ao responsável técnico da mostra as listas com os nomes e informações dos animais.

A Expofeira vai acontecer entre os dias 6 e 13 de setembro, no Parque de Exposição João Martins da Silva. A entrada é gratuita.

Nenhum animal será admitido ao Parque de Exposição João Martins da Silva sem ser previamente inscrito na Secretaria de Agricultura. As inscrições serão realizadas de acordo com as orientações e cronograma definidos pelas associações e núcleos de raças e poderão encerrar antes do prazo máximo fixado, desde que seja esgotada a capacidade de acomodação do parque.

Devido à limitação de espaço, serão atribuídas cotas por associações e núcleos de criadores. Será terminantemente proibido o uso de baias, argolas, boxes e currais para outros fins que não sejam os de alojar os animais inscritos.

O não comparecimento dos inscritos no prazo previsto neste regulamento deixa a Comissão Executiva livre para realizar novas vendas dos espaços não ocupados.