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Nenhum animal entra na Expofeira 2026 sem inscrição na Secretaria de Agricultura do Município

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As inscrições para que animais participem da 47ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana poderão ser feitas até o dia 21, próxima sexta-feira, nas associações e núcleos de raças, que deverão encaminhar ao responsável técnico da mostra as listas com os nomes e  informações dos animais.

A Expofeira vai acontecer entre os dias 6 e 13 de setembro, no Parque de Exposição João Martins da Silva. A entrada é gratuita.

Nenhum animal será admitido ao Parque de Exposição João Martins da Silva sem ser previamente inscrito na Secretaria de Agricultura. As inscrições serão realizadas de acordo com as orientações e cronograma definidos pelas associações e núcleos de raças e poderão encerrar antes do prazo máximo fixado, desde que seja esgotada a capacidade de acomodação do parque.

Devido à limitação de espaço, serão atribuídas cotas por associações e núcleos de criadores. Será terminantemente proibido o uso de baias, argolas, boxes e currais para outros fins que não sejam os de alojar os animais inscritos.

O não comparecimento dos inscritos no prazo previsto neste regulamento deixa a Comissão Executiva livre para realizar novas vendas dos espaços não ocupados.

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