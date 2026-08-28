Lula diz que o Brasil vai disputar tecnologia com a China e os EUA

Na Bahia, durante seu primeiro evento de rua na campanha eleitoral, Lula colocou a política de industrialização e desenvolvimento tecnológico no centro de seu discurso. Em pronunciamento à imprensa, disse que pretende ampliar os investimentos em educação, ciência e tecnologia para que o Brasil avance em setores considerados estratégicos para a economia mundial.

“Nós vamos fazer mais investimento, escolher os cursos que vão permitir que o Brasil possa disputar tecnologia e ciência com a China e os Estados Unidos”, afirmou o presidente

Segundo o presidente, uma eventual nova gestão terá como uma das prioridades aumentar a capacidade do país de produzir tecnologias e agregar valor às riquezas minerais brasileiras, em vez de apenas exportar matérias-primas.

O presidente defendeu uma política industrial voltada para a fabricação nacional de produtos de maior complexidade tecnológica. Entre os exemplos citados estão baterias, chips e celulares.

“Nós vamos fazer mais investimento, escolher os cursos que vão permitir que o Brasil possa disputar tecnologia e ciência com a China e os Estados Unidos”, afirmou o president

Lula, acompanhado de Rui, Wagner e Jerônimo, a chapa puro-sangue do PT na Bahia, fez uma caminhada pelo bairro da Liberdade, em Salvador, onde nasceu o governador e candidato ao Senado, Rui Costa.