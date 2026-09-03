Comitê da Bacia do São Francisco divulga Carta Aberta aos candidatos a Presidente

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) apresenta aos candidatos à Presidência da República e aos governos dos estados que integram a Bacia do Rio São Francisco uma agenda estratégica para que a água, a segurança hídrica e a revitalização da bacia sejam incorporadas aos programas de governo e planos de ação das Eleições 2026. A iniciativa é composta por dois documentos complementares: uma Carta Aberta aos(às) candidatos(as) à Presidência da República e aos governos dos estados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e o documento técnico “Compromissos Estratégicos para os Programas de Governo e Planos de Ação – Eleições 2026: Contribuições para a incorporação da agenda da água, da segurança hídrica e da revitalização da bacia”.

A proposta é oferecer subsídios técnicos e institucionais para o debate eleitoral e contribuir para que os desafios relacionados à gestão das águas estejam entre as prioridades das futuras administrações. O documento reúne diretrizes relacionadas à gestão dos recursos hídricos e à revitalização da bacia, fundamentadas na Política Nacional e nas Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, nos sistemas nacional e estaduais de gerenciamento, no planejamento da Bacia do São Francisco e nas discussões conduzidas pelo CBHSF e pelos comitês de bacias afluentes.

A iniciativa considera a dimensão estratégica do Rio São Francisco para o país. Com aproximadamente 2.836 quilômetros de extensão e uma área de drenagem de cerca de 640 mil km², a bacia abrange 505 municípios com área significativamente inserida em seu território, distribuídos por Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, além do Distrito Federal, reunindo uma população estimada em cerca de 15 milhões de habitantes.

As águas do São Francisco são fundamentais para o abastecimento humano, geração de energia, irrigação, produção de alimentos, atividades industriais, turismo, pesca, conservação ambiental e desenvolvimento regional. Ao mesmo tempo, a bacia enfrenta desafios relacionados à degradação ambiental, déficit de saneamento básico, assoreamento, conflitos pelo uso da água, redução da disponibilidade hídrica e intensificação dos efeitos das mudanças climáticas.

Dez compromissos para o futuro da Bacia do São Francisco: A Agenda Estratégica organiza as contribuições do CBHSF em dez compromissos considerados prioritários para a revitalização e a segurança hídrica da bacia.

Entre eles estão o fortalecimento da governança das águas e dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos; a ampliação dos investimentos em revitalização hidroambiental; a universalização do saneamento básico urbano e rural e a redução da poluição hídrica; e a adoção de medidas voltadas à segurança hídrica, à convivência com o semiárido e à resiliência climática.

O documento também propõe o fortalecimento do planejamento integrado da Bacia do São Francisco; maior apoio técnico, institucional e financeiro aos municípios; ampliação do monitoramento, da produção de dados e da gestão do conhecimento; promoção do uso sustentável da água e da segurança dos usos múltiplos; fortalecimento da participação social, da educação ambiental e da comunicação; e a consolidação da revitalização do Rio São Francisco como política de Estado.

O saneamento aparece entre as prioridades da agenda. O documento considera os impactos da insuficiência da coleta e do tratamento de esgoto, da disposição inadequada de resíduos sólidos e das deficiências de drenagem urbana sobre a qualidade das águas e a saúde pública. Nas áreas rurais, também são consideradas as necessidades relacionadas ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, especialmente em pequenas comunidades.

Outro ponto de atenção é a adaptação às mudanças climáticas. Aproximadamente 78% da Bacia do São Francisco está inserida no semiárido, o que amplia a importância de políticas permanentes de segurança hídrica, monitoramento hidrometeorológico, gestão de eventos críticos, recuperação ambiental e convivência sustentável com as condições climáticas da região.

Novo planejamento integrado da bacia – A construção do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PIRH-SF) ocupa lugar de destaque nos documentos apresentados pelo Comitê.

O novo plano dará continuidade ao ciclo de planejamento do PRH-SF 2016–2025 e deverá atualizar dados, diagnósticos, cenários e prioridades para a gestão das águas. Pela primeira vez, o planejamento está sendo estruturado a partir de uma perspectiva integrada entre o rio principal e suas bacias afluentes, considerando a interdependência hidrológica, institucional e territorial de todo o sistema.

A proposta é fortalecer a articulação entre União, estados, Distrito Federal, municípios, órgãos gestores, comitês de bacias afluentes, entidades delegatárias, usuários de água e sociedade civil, além de harmonizar instrumentos de planejamento, investimentos e ações desenvolvidas em toda a Bacia do São Francisco.

Entre os objetivos previstos estão a construção de uma base de dados comum e compartilhada, a elaboração de um balanço hídrico único de referência para a bacia, o fortalecimento do monitoramento das ações, a gestão integrada de áreas críticas e a ampliação da capacidade de resposta coordenada a eventos como secas, cheias e contaminações.

Água como agenda de desenvolvimento – Ao apresentar os documentos, o CBHSF busca ampliar a compreensão de que a revitalização do São Francisco ultrapassa a dimensão estritamente ambiental. A agenda está diretamente relacionada à segurança hídrica e alimentar, saúde pública, produção de alimentos, energia, conservação da biodiversidade, desenvolvimento econômico, adaptação climática e redução das desigualdades sociais e regionais.

A proposta também reforça a necessidade de maior integração entre as políticas de recursos hídricos e as áreas de meio ambiente, saneamento, agricultura, energia, infraestrutura, desenvolvimento regional e adaptação às mudanças climáticas.

Outro eixo é o fortalecimento da participação social na gestão das águas, com ampliação da presença de comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, juventudes, mulheres e populações vulneráveis nos processos decisórios, além do incentivo à educação ambiental, à mobilização social e à comunicação pública sobre a gestão dos recursos hídricos.

Com a iniciativa, o CBHSF coloca à disposição dos candidatos e de suas equipes técnicas informações e propostas construídas a partir da realidade da Bacia do São Francisco, buscando contribuir para a formulação de políticas, programas, projetos e investimentos de longo prazo.

A Agenda Estratégica parte do princípio de que os desafios da Bacia do São Francisco ultrapassam os ciclos de governo e, por isso, demandam continuidade administrativa, estabilidade institucional, previsibilidade de investimentos e cooperação permanente entre os diferentes entes federativos.