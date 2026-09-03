Expofeira terá um galpão somente com gado nelore colorido

O galpão onde ficarão os nelores coloridos deverá ser um dos mais visitados. Belos, os animais com este tipo de pelagem vão participar da Exposição Agropecuária de Feira de Santana pela primeira vez em maior número.

A beleza dos nelores tradicionais desperta a atenção dos visitantes há décadas, pelo tamanho. Os pintados atraem, onde são expostos, pelo colorido dos seus couros diferenciados – e por outros atributos relacionados à raça.

“Acredito que estes animais coloridos serão mais uma atração durante a Expofeira”, disse Miguel Pinto, que há anos faz a seleção de nelore tradicional – uma referência de todo o país. “A beleza deles os diferencia”.

Os nelores de pelagem, nome técnico destes animais, deixaram de ser uma excentricidade de pelagem exótica, hoje são avaliados por critérios técnicos rigorosos de carcaça, fertilidade e precocidade.

A 47ª Expofeira vai acontecer de 6 a 13. A entrada do público será autorizada a partir das 10h do domingo. O acesso ao Parque de Exposição João Martins da Silva é gratuito.