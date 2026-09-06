Expofeira abre hoje com apenas dois leilões mas boas expectativas de negócios

No auge do circuito de leilões, durante o período da ExpoFeira, chegaram a acontecer, numa só edição, até seis leilões de animais: Leilão Guzerá (Dose Dupla/Bahia e Sergipe), Nelore Jacuricy, Leilão Nelore de Elite.(só para convidados), de Cavalos Mangalarga Marchador, Campolina e leilão de Ovinos/Caprinos (Santa Inês e Dorper).

Na 47ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana que será aberta neste domingo, 6, no Parque de Exposição João Martins da Silva, estão programados apenas dois leilões presenciais, de cavalo quarto de milha e nelore.

Essa mudança de perfil, porém, não reduziu o volume total de negócios, mas diversificou e expandiu, dizem os entendidos. A ExpoFeira tornou-se, na linguagem dos economistas, um hub do agronegócio regional: com movimentação de capital, mas agora pulverizada entre tecnologia agrícola, crédito, vendas de balcão e leilões pontuais de alta liquidez, como os dois, programados. Os negócios com animais são feitos nas próprios pavilhões onde estão expostos.

O espaço físico do Parque João Martins também tem passado por modificações para se adequar aos novos tempos. Com a implantação do Centro de Zootecnia do Senar em área doada pelo Parque, o antigo redondel foi mudado de lugar assim como o funcionamento operacional e de acessibilidade ao equipamento público. O movimento de entrada e saída pela BR-324, por exemplo, foi abolida e passa a acontecer pela avenida Noite Cerqueira, entre outras mudanças internas

A diminuição do leilões, porém, não foi um fenômeno de Feira, não atingiu apenas a Expofeira, mas é nacional. Principalmente após a pandemia, o modelo de leilão presencial (que exige custos de frete, contratação de recinto, tatersal, viagem e estresse dos animais) foi em grande parte substituído pelos leilões virtuais e transmitidos por canais de TV agronegócio (Canal Rural, Terraviva) e pela internet. Em Feira não foi diferente.

GUZERÁ – A pandemia afetou especialmente a participação na Expofeira de uma raça bovina de grande importância para o Nordeste semi-árido. Com o óbito do médico Benicio Cavalcante, vitimado pela COVID, a criação dessa raça perdeu o protagonismo que vinha ganhando na Expofeira. Por influência de Benício, esteve em Feira em mais de uma exposição, o pecuarista Manoelito Argolo, representantes da Fazenda Carnaúba, na Paraíba.

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