Boi Modelo vira atração e encanta visitantes durante a 47ª Expofeira

Quem passa pelos galpões dos bovinos durante a 47ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana (Expofeira 2026) pode até não saber seu nome ou sua raça de imediato, mas dificilmente deixa de notar sua presença. Alto, robusto e dono de um porte impressionante, o Boi Modelo tem atraído olhares, despertado a curiosidade e rendido muitas fotografias durante o evento. Com sete anos de idade, 1,80 metro de altura e mais de 1.200 quilos, Modelo participa pela primeira vez da Expofeira e já chegou conquistando seu espaço entre as atrações que encantam o público. Seu tamanho chama atenção, mas é a tranquilidade com que recebe os visitantes que torna o encontro ainda mais especial.

Enquanto crianças, jovens e adultos se aproximam para observar o gigante de perto, Modelo permanece sereno, como se toda aquela movimentação e os flashes das câmeras fossem parte de sua rotina.

O bovino é resultado do cruzamento entre as raças Nelore e Tabapuã, dando origem ao chamado Tabanel. A combinação genética contribui para o porte avantajado do animal, além de características como a docilidade, bastante valorizada pelos criadores. Por ser um animal mocho, ou seja, sem chifres, Modelo apresenta comportamento tranquilo, o que também facilita procedimentos de manejo, como vacinação, pesagem e transporte.

O Tabapuã é uma raça brasileira originada de cruzamentos entre o gado mocho nacional e animais de origem indiana. Na década de 1940, no município de Tabapuã, em São Paulo, a raça passou a apresentar as características que mantém até os dias atuais. Sua história, porém, remonta a 1907, na região de Leopoldo de Bulhões, em Goiás.

A Expofeira 2026 segue até o próximo domingo (13). O evento é realizado pela Prefeitura de Feira de Santana, com entrada gratuita todos os dias, e tem patrocínio oficial da Coca-Cola, Linknet e Banco do Nordeste.

Fotos: Endy Heloise