Presença de animais exóticos na ExpoFeira desperta curiosidade

A presença de animais exóticos tem despertado a curiosidade e encantado visitantes de todas as idades na 47ª Expofeira. Entre crianças, jovens, adultos e idosos, as alpacas e lhamas se transformaram em uma das atrações que mais chamam a atenção de quem circula pelo Parque de Exposições João Martins da Silva.

Nativas da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, especialmente de países como Peru, Bolívia, Chile, Equador e Argentina, as alpacas e lhamas participam pela primeira vez da Expofeira e rapidamente conquistaram o público. Dóceis e de fácil interação, os animais têm atraído olhares curiosos e rendido muitos registros entre os visitantes.

O estande recebe estudantes de escolas públicas e particulares, além de famílias que aproveitam a visita à feira para conhecer de perto animais pouco comuns na região. Para muitos, a experiência representa a oportunidade de ver presencialmente espécies que até então eram conhecidas apenas pela televisão, fotografias ou pela internet.

Entre os visitantes, o encantamento é quase imediato. A pequena Ana Liz, de cinco anos, não escondeu a preferência. “ São muito bonitas e fofas”, afirmou.

Mas o encanto não fica restrito às crianças. Adultos também aproveitam a oportunidade para observar as espécies de perto. Gloussi Mota esteve no parque acompanhada da família e contou que a visita à Expofeira já se tornou uma tradição anual. Para ela, a edição deste ano surpreendeu pela estrutura e organização.

Aos 78 anos, o aposentado Antônio José visitou o espaço acompanhado dos netos e também se surpreendeu com a presença dos animais. Para ele, conhecer uma lhama pessoalmente foi uma experiência inédita.“Os netos ficam encantados e a gente também acaba voltando a ser criança”, brincou.

A Expofeira 2026 segue até o próximo domingo (13). O evento é realizado pela Prefeitura de Feira de Santana, com entrada gratuita todos os dias, e tem patrocínio oficial da Coca-Cola, Linknet e Banco do Nordeste.

Fotos de Gabriel Calazans