Acm Neto promete a empresários acabar com o atacado no Centro de Abastecimento de Feira

O Centro de Abastecimento voltou a entrar na mira do empresariado feirense que prepara um golpe final naquele equipamento, tradicionalmente, odiado pelas classes patronais da cidade. O candidato a governador pelo União Brasil, ACM Neto, comprometeu-se com esses empresários de Feira de Santana em acabar, caso seja eleito, com a venda de frutas e verduras no atacado, no Centro de Abastecimento de Feira de Santana. O compromisso de ACM esta em uma “Carta Compromisso” assinada pelo ex-prefeito de Salvador, quando da última vez que esteve em Feira,.preparada pelo CDL, Associação Comercial e outras entidades.

O fim da venda de atacado no Centro, a chamada Ceasinha’ , é um antigo projeto das elites feirenses que entendem ser essa a maneira de acabar com o varejo informal no centro da cidade (as feirinhas da Marechal e do Lambe-Lambe), que são fornecidos por esses armazéns do Centro. A Prefeitura chegou a anunciar intenção de parceria com um grupo interessado em construir uma Ceasa fora do centro.

O documento assinado tem mais 13 itens considerados prioritários pela classe patronal, entre os quais consta a construção de um Hospital Ortopédico e a defesa do Aeroporto, “se necessário”, construir um novo. Nenhuma pauta de reais benefícios para as classes populares. A carta foi assinada em evento que aconteceu na CDL Nenhuma pauta defende reais benefícios para as classes populares.

Veja as prioridades da classe empresarial de Feira:

1. Criação da Universidade Federal Portal do Sertão

2. Fortalecimento da infraestrutura aeroportuária de Feira de Santana:

3. Política Permanente de Desenvolvimento Industrial:

4. Novo Centro Logístico e nova CEASA: Implantar uma moderna

5. Centro Logístico Intermodal: Integrar os modais rodoviário

6. Hospital Ortopédico de Feira de Santana:

7. Transferir o Parque Estadual de Exposições Agropecuárias para Feira de Santana

8. Enfrentamento aos impactos das apostas on-line (Bets):

9. Reforma e fortalecimento do comércio varejista:

10. Fortalecimento da Segurança Pública:

11. Duplicação e modernização das rodovias federais:

12.Duplicação e modernização das rodovias estaduais

13.Parceria estratégica com o Sistema S

14.Programa de Desenvolvimento da interiorização da Bahia