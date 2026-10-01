Orçamento de Feira para 2027 ainda não chega aos 4 bilhões de reais

O orçamento previsto para Feira de Santana em 2027 tem o valor total de R$ 3.709.730.562 um aumento de pouco mais de 100 milhões em relação ao que está em vigor este ano. Ontem, o secretário de Planejamento do Município, Carlos Brito, entregou o projeto de Lei Orcamentaria Anual (LOA) aí presidente da Câmara vereador Marcos Lima que deverá colocar na pauta para discussão e votação.

A Lei Orçamentária Anual é a norma que estima a receita e fixa a despesa do poder público municipal para cada exercício. O documento define valores destinados a programas e ações previstos no Plano Plurianual (PPA), sempre em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Por meio da LOA, é possível detalhar as receitas por categoria, aplicação e códigos específicos, orientando a execução orçamentária e garantindo que os recursos públicos sejam utilizados conforme o planejamento estabelecido.