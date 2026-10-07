Camarotes da Micareta de Feira serão instalados sem perfurar calçadões e pavimento asfáltico

A Prefeitura de Feira de Santana estabeleceu regras específicas para a montagem de camarotes, arquibancadas e outras estruturas destinadas à Micareta 2026. Entre as principais determinações está a proibição de perfurar o piso dos calçadões e o asfalto da Avenida Presidente Dutra durante os trabalhos de instalação dos equipamentos.

A regulamentação também determina que as estruturas tenham sinalização luminosa durante os períodos de montagem e desmontagem, garantindo maior visibilidade dos equipamentos instalados no circuito.

As normas estão previstas na Portaria nº 19, de 30 de setembro de 2026, publicada no Diário Oficial do Município e assinada pelo secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lôbo da Silva.

A portaria estabelece ainda que todas as estruturas deverão estar completamente montadas para vistoria técnica até 48 horas antes do início da Micareta. Antes do começo dos trabalhos, os responsáveis deverão apresentar à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) um cronograma detalhado das etapas de montagem e desmontagem.

Após o encerramento da festa, os responsáveis terão até 20 dias corridos para desmontar e retirar as estruturas e os demais materiais utilizados na área do evento.