Salvador inicia Temporada de Cruzeiros com expectativa de receber 180 mil turistas

Com expectativa de receber cerca de 180 mil turistas até abril de 2027, teve início nesta quarta-feira (7) a Temporada de Cruzeiros Marítimos 2026/2027 na Bahia. Ao todo, 48 embarcações devem passar pelo estado, sendo 46 com atracação em Salvador e duas em Ilhéus.

A recepção de passageiros e tripulantes é coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) e da Secretaria de Turismo (Setur), em parceria com a Contermas, responsável pelo Terminal de Passageiros do Porto de Salvador. O espaço dispõe de estrutura para controle de passageiros e bagagens, com detectores de metais, equipamentos de raio-X e sistemas de segurança e controle de acesso.

A temporada foi aberta com a chegada do World Odyssey, da Star Ship, ao Porto de Salvador, com cerca de 600 passageiros. A embarcação saiu da Holanda, passou por Portugal e Marrocos e permanecerá uma semana na capital baiana antes de seguir para a África do Sul, com destino final em Hong Kong.

De acordo com o diretor de Relacionamento Comercial da Codeba, Demétrius Moura, a temporada deve estimular o turismo e movimentar a economia baiana. “É muito significativo para a gente porque o turismo de cruzeiro acaba fazendo com que o nosso destino turístico, a Bahia, seja uma vitrine para novas experiências”, declarou.

Para receber os visitantes, a Setur preparou uma programação com baianas, roda de capoeira, apresentação musical e guias de turismo bilíngues. Segundo Tatiana Harfush, da área de promoção turística da secretaria, a expectativa é que a temporada injete R$ 144 milhões na economia do estado. “A Setur traz esse receptivo para mostrar o bem receber dos baianos. Percussão, um pouco de capoeira mostrando a baianidade, um mini trio, as baianas distribuindo fitinhas do Bonfim, guias de turismo bilíngue para dar segurança às informações passadas aos turistas e, assim se compõe, o bem receber e é isso que a gente quer. Que a Bahia receba bem os turistas e que eles sintam segurança”, afirmou.

Segurança reforçada – Durante toda a temporada, as ações de segurança serão intensificadas nas áreas portuárias e nos principais pontos de circulação dos visitantes. Atuarão de forma integrada equipes do Batalhão Especializado de Policiamento Turístico (Beptur), da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Centro Histórico) e da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Comércio). Ao todo, mais de 2 mil policiais militares serão empregados em Salvador e em outros portos que receberem embarcações.

Segundo a comandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar da Bahia, tenente-coronel Paula Queirós, o planejamento é realizado em conjunto com autoridades e representantes do setor turístico. “Então, a gente sempre faz ter esse cuidado de conversar com as autoridades, conversar com o trade, com todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo para ofertar não só aos cruzeiristas, mas também à própria população de entorno, a melhor segurança possível para que essa visita seja de fato agradável, convidativa e que contribua, com certeza, com a economia do nosso estado”, afirmou.

Foto: Feijão Almeida/GOVBA