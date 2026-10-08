Homem suspeito de pedofilia, importunação sexual e nazismo é preso em Feira

Durante a primeira fase da Operação Face Oculta, realizada em março deste ano em Feira, na residência do suspeito, também foram encontrados livros com conteúdos nazistas. Mas a investigação teve início após denúncias de violência contra mulheres: o homem teria manipulado fotografias para criar montagens pornográficas com o rosto de uma mulher, divulgando o material como se fosse verdadeiro. As imagens foram encaminhadas não apenas a pessoas desconhecidas, mas também a familiares e conhecidos da vítima, numa tentativa de expô-la e humilhá-la. A vítima teria relatado que a única motivação possível teria sido um desentendimento com o homem pelas redes sociais, por divergências políticas em determinado período eleitoral.

Uma ex-companheira do investigado também procurou a polícia e registrou ocorrência por crimes semelhantes. Os episódios resultaram em uma condenação judicial, conforme informações repassadas por fonte da Polícia Civil.

Na ocasião, o homem foi preso preventivamente e permaneceu custodiado até julho, quando teve a prisão revogada e foi colocado em liberdade.

Esse homem de 34 anos, voltou a ser preso preventivamente na quarta-feira (7), em Feira de Santana. Desta vez, ele é investigado por armazenar e compartilhar material de exploração sexual de crianças e adolescentes, além de suspeitas de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Face Oculta, conduzida pela Polícia Civil da Bahia.

Com informações do site Digaí e da jornalista Dandara Barreto.