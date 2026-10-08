Mais de 11 mil sacos de lixo de papel do dia da eleição foram recolhidos em Feira

A Secretaria de Serviços Públicos (SESP) da Prefeitura de Feira de Santana realizou, no domingo (4), um mutirão de limpeza no entorno dos colégios eleitorais durante o primeiro turno das Eleições 2026. A ação teve como objetivo principal recolher materiais de propaganda eleitoral, especialmente os chamados “santinhos”, deixados nas vias públicas.

Iniciada às 2h do domingo, a operação mobilizou mais de 100 profissionais da limpeza pública, que atuaram no entorno de aproximadamente 45 escolas onde funcionaram colégios eleitorais, além de localidades dos distritos. A ação foi realizada em parceria com o Ministério Público, a Justiça Eleitoral e a empresa Sustentare.

Até segunda-feira (5), foram recolhidos aproximadamente 11,5 mil sacos de resíduos com capacidade para 100 litros. O trabalho também contou com o uso de uma varredeira mecanizada, que auxiliou na sucção dos santinhos e agilizou a retirada dos materiais das ruas.

Além de contribuir para a limpeza urbana, a ação teve como finalidade reduzir riscos de acidentes provocados pelo acúmulo de materiais nas vias, especialmente para crianças e idosos, que poderiam escorregar sobre os resíduos.

O secretário de Serviços Públicos, Justiniano França, destacou a dimensão da operação. “Estamos recolhendo material em torno de 45 escolas onde estão os colégios eleitorais”, informou.

Após o mutirão realizado no domingo, a SESP manteve a intensificação dos serviços durante a semana, com equipes destinadas à retirada dos materiais de propaganda eleitoral. A ação também foi ampliada para outros pontos que apresentaram maior concentração de resíduos após o período de votação.

Foto: ACM