PSOL e PT ensaiam uma ‘unidade de esquerda’ em Feira pela reeleição de Lula

O PT e o PSOL em Feira de Santana nunca se bateram e apesar de na última eleição Jhonatas Monteiro ter apoiado Zé Neto no segundo turno, a união entre os dois não teve continuidade nem avanço. Zé Neto voltou ao seu mandato e Jhonatas foi terminar o doutorado.

Agora no segundo turno da eleição de Lula, os dois partidos, buscam uma nova “Unidade de Esquerda” e os dois, que controlam os respectivos partidos aqui em Feira, já estiveram juntos em, pelo menos um evento de campanha, no campus da UFRB.

Faltando ainda alguns dias, veremos se essa unidade se fortalece ou fica apenas na performance para a torcida.