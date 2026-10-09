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Três décadas sem o compositor Renato Russo autor de “Que país é este?”

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Neste domingo, 11 de outubro,completam-se três décadas da morte de Renato Russo, mas sua obra permanece presente nas execuções públicas em todo o país. Para lembrar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de autoria do artista mais tocadas e regravadas nos últimos cinco anos.

De acordo com os dados da instituição, Renato Russo possui 158 obras musicais e 343 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. Entre as músicas de sua autoria mais tocadas, “Tempo perdido”, de autoria exclusiva de Renato Russo, ocupa a liderança. Na sequência aparecem “Será”, parceria com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá; e “Pais e filhos”, também composta por Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá e “Que país é este?”.

No ranking das obras mais regravadas, “Tempo perdido” também aparece em primeiro lugar, com 91 gravações cadastradas. “Por enquanto”, de autoria exclusiva de Renato Russo, ocupa a segunda posição, enquanto “Será” está na terceira colocação.

Como determina a Lei dos Direitos Autorais brasileira (9610/98), os seus herdeiros receberão rendimentos em direitos autorais de suas músicas tocadas no Brasil por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de canções feitas em parceria).

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