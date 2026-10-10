Caminhada pró-Lula no centro de Feira encerra com manifestações na escadaria do Paço

Uma caminhada pelas principais ruas do antigo centro comercial de Feira de Santana, nesta manha de sábado, 10, foi encerrada com manifestações de lideranças partidárias, estudantis, sindicais e associativas na escadaria principal do Paço Maria Quitéria onde funciona o Gabinete do Prefeito Zé Ronaldo.

PT, PSOL, UP, PCO, outros partidos e entidades estavam representadas no ato que concentrou-se no Abrigo Predileto de onde partiram para percorrer as ruas, culminando na porta da Prefeitura.

Essa foi a primeira manifestação de rua ocorrida em Feira com vistas ao segundo turno. A tendência estratégica do PT tem se baseado mais na presença da militância digital.