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Caminhada pró-Lula no centro de Feira encerra com manifestações na escadaria do Paço

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Uma caminhada pelas principais ruas do antigo centro comercial de Feira de Santana, nesta manha de sábado, 10, foi encerrada  com manifestações de lideranças partidárias, estudantis, sindicais e associativas na escadaria principal do Paço Maria Quitéria onde funciona o Gabinete do Prefeito Zé Ronaldo.

PT, PSOL, UP, PCO, outros partidos e entidades estavam representadas no ato que concentrou-se no Abrigo Predileto de onde partiram para percorrer as ruas, culminando na porta da Prefeitura.

Essa foi a primeira manifestação de rua ocorrida em Feira com vistas ao segundo turno. A tendência estratégica do PT tem se baseado mais na presença da militância digital.

 

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