Saiba como usar transporte gratuito garantido pelo Governo da Bahia no 2º turno, dia 25

O Governo da Bahia vai garantir transporte gratuito para facilitar o deslocamento dos eleitores no segundo turno das eleições de 2026, marcado para 25 de outubro. A medida, ampliada por decreto do governador Jerônimo Rodrigues, publicado neste sábado (10), atende a uma solicitação dos prefeitos apresentada pela União dos Municípios da Bahia (UPB).

O benefício contempla ônibus intermunicipais, ferry-boat, lanchinhas, transporte metropolitano e metrô, com horários específicos para cada serviço. O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que já opera gratuitamente por estar em fase de operação assistida, terá uma programação especial no dia da votação.

O transporte intermunicipal gratuito é destinado aos eleitores que precisam viajar entre municípios para votar e retornar ao município de origem. Na viagem de ida, é necessário apresentar o título de eleitor, físico ou digital, ou outro documento que comprove o local de votação, além de um documento de identificação.

Na viagem de volta, o eleitor deverá apresentar também o comprovante de votação e comprovar que utilizou a gratuidade na ida. No ferry-boat e nas lanchinhas, o bilhete gratuito deverá ser retirado na bilheteria. No ferry-boat, o benefício vale apenas para passageiros sem veículo. Confira os dias e horários – Nos ônibus intermunicipais, as viagens serão gratuitas das 18h de sexta-feira (23) até as 12h de segunda-feira (26). O período permite que os eleitores tenham mais tempo para viajar até o município onde votam e retornar após a eleição. Para atender ao aumento do movimento, o transporte deverá operar com a mesma quantidade de ônibus normalmente disponível nos dias úteis. No ferry-boat, nas lanchinhas e no transporte metropolitano, a gratuidade começa às 18h de sexta-feira (23) e segue até as 23h59 de domingo (25). No metrô de Salvador e Lauro de Freitas, as viagens serão gratuitas das 18h de sábado (24) até as 23h59 de domingo (25), facilitando o acesso aos locais de votação e o retorno para casa. VLT terá viagens especiais O VLT, que já oferece viagens gratuitas durante a fase de operação assistida, terá horários especiais no domingo (25), organizados pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB). Entre a Estação Calçada e a Parada Marisqueiras, a primeira viagem será às 7h20 e a última às 17h. No trecho entre a Estação Calçada e a Parada São Joaquim, as viagens começam às 8h05 e terminam às 15h35. Já entre a Parada Araketu e a Parada Marisqueiras, a primeira viagem será às 7h25 e a última às 16h45. As viagens serão realizadas nos dois sentidos dos trechos indicados, conforme a programação divulgada pela CTB.