Câmara de Vereadores comemora 70 anos da Associação Batista Feirense

Com o plenário e a galeria lotados, a Câmara Municipal de Feira de Santana comemorou, na semana passada, (8), durante uma sessão solene, os 70 anos de fundação da Associação Batista Feirense (ASBAF). Na ocasião também foi celebrado o Dia dos Embaixadores e Mensageiras do Rei, organizações missionárias e de formação promovidas pelas Igrejas Batistas.

A solenidade foi proposta pelo vereador Jorge Oliveira (PRD) e contou com a presença de diversos membros da associação, especialmente crianças e adolescentes incentivados a estudar a Bíblia, além das apresentações do cantor Edson Lima e do coral Embaixadores do Rei.

Em discurso, Jorge Oliveira disse que é integrante da Igreja Batista desde criança e que, inclusive, já foi membro do Mensageiros do Rei. “Forjei o meu caráter com base nessa organização. Aprendi a respeitar as pessoas, a ler a Bíblia, a seguir vários princípios, a formar uma família e a criar meus filhos através desse grupo. E, uma vez embaixador, sempre embaixador, como diz o nosso slogan”, afirmou o vereador, destacando que mesmo com mais de 60 anos, continua firme nessa jornada. “Portanto, só posso comemorar este momento e desejar que meu filho também possa ser um Mensageiro do Rei”, destacou, emocionado.

A noite foi marcada por três palestras. Na primeira delas, Rafael Amorim, representante do Embaixadores do Rei e coordenador Estadual dos Embaixadores do Rei, ressaltou a relevância da organização, não apenas nos âmbitos espiritual e social, mas também no cultural. “Temos 78 anos de existência no Brasil e, durante todo esse tempo, esta organização nunca deixou de representar o Senhor Jesus Cristo”, frisou. Ele ainda agradeceu o reconhecimento da sociedade com a celebração alusiva aos Mensageiros do Rei. “Esta comemoração demonstra que nós estamos seguindo o caminho certo, de buscar contribuir e investir numa sociedade melhor e nas novas gerações, tornando-as mais empáticas e solidárias, dispostas a servir”, acrescentou.

Meg Matos, representante coordenadora Estadual das Mensageiras do Rei e secretária das Batistas Nacionais, usou a tribuna na sequência. “Hoje é um dia muito especial porque é significativo para nós. Não estamos aqui apenas para homenagear duas organizações, mas para reconhecer uma missão perante crianças e adolescentes, suas famílias, igrejas e diante da própria sociedade”, disse. Conforme a coordenadora, quando essa formação envolve valores, caráter, serviço e fé, há um significado ainda mais especial porque todos estão ajudando a construir uma sociedade cada vez melhor.

A última palestra do pastor e presidente da Associação Batista Feirense (ASBAF), Robnaldo Rios. Relembrando uma parte da história do Apóstolo Paulo, ele destacou a importância da comunhão e da cooperação entre as pessoas. “Há, por exemplo, a comunhão espiritual com Deus e com o Espírito Santo, e a comunhão da partilha do sangue de Cristo e do pão. Nesse sentido, podemos resumir que a história da igreja é marcada por um fundador, Jesus Cristo, mas o cumprimento da missão envolve todo o povo de Deus; é uma união de mãos que, em comunhão, dissipam a palavra do Nosso Senhor”, salientou.

O pastor também aproveitou para falar um pouco sobre a ASBAF, que, segundo ele, “é uma representação clara do quanto as Igrejas Batistas podem fazer em unidade”. São diversas igrejas batistas espalhadas em Feira de Santana e na macrorregião, organizadas em vários bairros e cidades vizinhas, totalizando 60 unidades. “A associação começou com poucas igrejas, compostas por alguns missionários, e tornou-se, ao longo dos anos, um grandioso complexo formado por essas organizações que contribuem com a formação das nossas futuras gerações”, reforçou.

MESA DE HONRA – Compuseram a Mesa de Honra o vereador e presidente da sessão, Jorge Oliveira (PRD); o secretário municipal de Governo, Neto Bahia, representando o prefeito José Ronaldo; o coordenador Estadual dos Embaixadores do Rei e palestrante, Rafael Amorim; a coordenadora Estadual das Mensageiras do Rei e secretária das Batistas Nacionais, Meg Matos e o pastor e presidente da Associação Batista Feirense (ASBAF), Robnaldo Rios.