Gilberto Gil será homenageado no Teatro Carlos Pitta no dia 12 do próximo mês

A música pode abrir caminhos, fortalecer vínculos e ajudar a descobrir talentos. É com esse propósito que a Instituição Fraternal Sorriso de Criança apresenta o show musical “Raízes do Sorriso: uma homenagem à obra de Gilberto Gil”, no dia 12 de novembro, às 20h, no Teatro Carlos Pitta, no Centro de Convenções de Feira de Santana. A noite contará com as participações dos cantores Dionorina, Márcia Porto e Djalma Ferreira. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, com meia promocional para todos (clique aqui e acesse).

O espetáculo celebra um percurso de aprendizado, convivência e criação construído com estudantes da rede pública de ensino. Por meio de oficinas gratuitas de percussão e dança contemporânea, o projeto ofereceu espaço para experimentar a arte, reconhecer suas próprias capacidades e valorizar as raízes culturais afro-brasileiras.

Conduzida pelo músico Zé das Congas, a oficina de percussão trabalhou fundamentos rítmicos, coordenação motora e prática musical coletiva.

Na dança contemporânea, o trabalho do professor Jeferson Akenaton estabeleceu um diálogo com manifestações populares e ritmos como ijexá, samba de roda, coco, xaxado e baião.

“O show Raízes do Sorriso dá continuidade à missão de uma instituição que, há mais de cinco décadas, acolhe crianças e famílias e contribui para ampliar suas oportunidades. A apresentação é um convite à comunidade para conhecer e celebrar os talentos que florescem quando encontram cuidado, incentivo e espaço para crescer“, explica o coordenador do projeto Gabriel Raposo.

O projeto Raízes do Sorriso tem patrocínio do Atacadão São Roque e do Estado da Bahia, por meio do Fazcultura, da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda.