Começa instalação dos camarotes e Feira vai ficando com jeito de Micareta

O clima da Micareta já começa a tomar conta de Feira de Santana com o início da montagem dos camarotes no circuito Maneca Ferreira, ao longo da avenida Presidente Dutra. Em uma mudança histórica, a festa será realizada pela primeira vez no segundo semestre, entre os dias 19 e 22 de novembro de 2026. A edição deste ano também será marcada pela celebração dos 85 anos do primeiro e maior Carnaval fora de época do país.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lobo, a montagem das estruturas segue em ritmo acelerado para garantir que tudo esteja pronto dentro do prazo previsto. O secretário destacou que a configuração da Micareta 2026 será semelhante à do ano anterior, considerada uma das melhores edições da história da festa. Ele também adiantou que a programação contará com grandes nomes da música brasileira.

A instalação dos camarotes começou na última sexta-feira (9) e ganhou ritmo durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Com a redução do fluxo de veículos na avenida Presidente Dutra, em razão do deslocamento de parte da população para viagens, as equipes tiveram melhores condições para executar os serviços, com a movimentação de operários e máquinas pesadas.

Nesta etapa inicial, os trabalhos de montagem dos camarotes oficiais e particulares estão concentrados no trecho da avenida Presidente Dutra entre a avenida Maria Quitéria e a Estação Rodoviária. Devido à presença de trabalhadores e equipamentos na pista, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região e respeitem a sinalização implantada no local.

Para garantir a segurança viária durante os preparativos, algumas alterações no trânsito já foram implementadas. A conversão à direita, conhecida como “direita livre”, para quem trafega pela avenida Maria Quitéria em direção ao centro e acessa a avenida Presidente Dutra, está temporariamente suspensa.

A expectativa é que o fluxo de veículos seja normalizado e que a montagem das estruturas seja concluída até a primeira quinzena de novembro, garantindo que o circuito esteja preparado para receber os foliões durante os quatro dias de festa.

Foto: Gabriel Calazans