Registro de votação é utilizado como prova de vida no INSS

Votação nas eleições é uma das informações que podem ser utilizadas pelo INSS para comprovação automática de vida

A Bahia registra 1.242.178 benefícios com prova de vida pendente, o equivalente a 9,02% do total de pendências em todo o país. O estado ocupa a terceira posição no ranking nacional, segundo levantamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Com a proximidade do segundo turno das eleições, no dia 25 de outubro, o INSS destaca uma informação para aposentados e pensionistas: o registro de votação pode ser utilizado como prova de vida, por meio do cruzamento de dados com a Justiça Eleitoral.

Desde 2023, a responsabilidade pela comprovação de vida é do próprio INSS, que utiliza informações de diferentes bases de dados para confirmar que o beneficiário está vivo, sem necessidade de deslocamento até uma agência bancária.

A existência de pendência não significa bloqueio automático do benefício. O cidadão pode consultar a situação do pagamento pelo