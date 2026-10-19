Centro Cultural do Banco do Brasil será aberto no Palácio da Aclamação em Salvador

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Salvador aberto em 21 de novembro, no Palácio da Aclamação, com a exposição “Nação Ilê” e programação voltada à valorização da cultura brasileira. O Governo da Bahia e o Banco do Brasil anunciaram, nesta segunda-feira (19), a inauguração da sede física do (CCBB) Salvador. É o primeiro CCBB do Nordeste.

O anúncio ocorreu em cerimônia no Museu de Arte da Bahia (MAB), com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, da presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Instalado no histórico Palácio da Aclamação, o CCBB Salvador iniciará suas atividades com a exposição “Nação Ilê”, consolidando a presença permanente da instituição na Bahia.

Durante a cerimônia, o governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância do equipamento para a valorização cultural e o desenvolvimento econômico da região. “Estamos revitalizando um espaço para valorizar a cultura baiana e nordestina. Com a abertura do Centro, toda a região ganha movimento, com impactos positivos para a economia do entorno”, afirmou. O governador também ressaltou a localização estratégica do palácio, próximo à futura estação de metrô do Campo Grande.

O evento reuniu autoridades, representantes da imprensa e agentes culturais, que participaram de uma visita mediada à exposição “Atlântico Sertão”, em cartaz no MAB. “Essa exposição marca o último passo antes da inauguração da nossa casa, o Centro Cultural Banco do Brasil aqui na Bahia. Em 2023, ainda durante o Carnaval, nós visitamos vários instrumentos de cultura aqui na Bahia. E esse sonho se torna realidade em 21 de novembro”, afirmou a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Ela também destacou os impactos da nova sede para a economia local e a valorização da cultura afro-brasileira. “Vamos colocar a cultura negra para entrar no palácio pela porta da frente”, concluiu.

A ministra Margareth Menezes destacou a parceria do Banco do Brasil nas políticas de incentivo à cultura e a importância de ampliar a visibilidade da produção artística nacional. “Como baiana e artista, sinto-me muito feliz cada vez que a gente consegue ampliar os equipamentos culturais para que possamos expor cada vez mais a criatividade artística baiana e brasileira”, afirmou.

Restauração do Palácio da Aclamação – A exposição “Nação Ilê” ocupará 800 m², abrangendo o anexo histórico do Palácio da Aclamação, espaço que será amplamente requalificado e transformado em galeria e um pavilhão temporário de exposições, que integra a área em uso até a conclusão do restauro total do edifício.

Neste primeiro momento, será realizada a abertura da primeira etapa, que entrega ao público 1 mil m² de área expositiva e de convivência. O CCBB Salvador contará ao todo com 10 mil m², com mais de 2 mil m² de área expositiva, teatro, cinema, sala multiuso, áreas de convivência, restaurante, café e loja.