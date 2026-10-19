Feira selecionada em edital federal com recursos para ampliar arborização urbana

Feira de Santana está entre os dez municípios brasileiros selecionados para receber recursos federais destinados ao fortalecimento da arborização urbana e ao enfrentamento do calor extremo. O resultado definitivo do Edital de Chamamento Público FNMA nº 1/2026 – Iniciativa ArborizaCidades foi divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) na sexta-feira (16).

Na região Nordeste, Feira de Santana está entre as três cidades contempladas, ao lado de Caruaru (PE) e Itapipoca (CE). A seleção reconhece a proposta apresentada pelo município e abre caminho para investimentos em ações voltadas à ampliação da cobertura vegetal e à melhoria da qualidade ambiental nos espaços urbanos.

Cada município selecionado receberá entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões, conforme os valores previstos nas propostas aprovadas. A definição dos contemplados considerou a avaliação técnica dos projetos e a análise dos recursos apresentados durante a fase recursal, seguindo os critérios estabelecidos no edital.

A seleção definitiva ocorre após Feira de Santana alcançar 90 pontos no resultado preliminar, divulgado anteriormente, ficando entre as propostas de destaque do Nordeste. Com a confirmação da classificação, o município passa a integrar oficialmente o grupo de cidades contempladas pela iniciativa federal.

Arborização como estratégia de adaptação climática – A participação no ArborizaCidades representa uma oportunidade para fortalecer o planejamento ambiental de Feira de Santana, que enfrenta desafios relacionados ao crescimento urbano, à expansão das áreas construídas e à elevação das temperaturas.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Jaciara Costa, destacou a importância da conquista para o avanço das políticas ambientais do município.

“Essa seleção representa um reconhecimento do trabalho técnico desenvolvido por Feira de Santana e fortalece nossa capacidade de planejar ações ambientais para o futuro. A arborização urbana é fundamental para reduzir os efeitos das altas temperaturas, ampliar as áreas de sombra e melhorar a qualidade de vida da população. Esse resultado nos incentiva a avançar na construção de uma cidade mais verde, sustentável e preparada para enfrentar os desafios das mudanças climáticas”, ressaltou.

A ampliação da arborização urbana contribui para reduzir as ilhas de calor, aumentar as áreas sombreadas, melhorar a qualidade do ar e proporcionar mais conforto térmico à população. As ações também favorecem a qualificação dos espaços públicos e o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis e resilientes às mudanças climáticas.

A iniciativa integra as ações de implementação do Plano Nacional de Arborização Urbana (PlaNAU), que estabelece diretrizes, metas e estratégias para ampliar e qualificar a cobertura arbórea nas cidades brasileiras. O programa também está alinhado ao Cidades Verdes Resilientes (PCVR), voltado ao fortalecimento da capacidade dos municípios de enfrentar os impactos das mudanças climáticas, especialmente os eventos de calor extremo.

Dez municípios contemplados em todo o país- Além de Feira de Santana, foram selecionados municípios das cinco regiões brasileiras. No Nordeste, estão Caruaru (PE) e Itapipoca (CE); no Sudeste, Porteirinha (MG), Santa Rosa de Viterbo (SP) e Santo André (SP); no Norte, Ourilândia do Norte (PA) e Monte Alegre (PA); no Centro-Oeste, Catalão (GO); e, no Sul, Capão do Leão (RS).

Com a seleção definitiva, Feira de Santana fortalece sua participação nas políticas nacionais de sustentabilidade e adaptação climática, ampliando as perspectivas de investimentos em arborização urbana e melhoria da qualidade de vida da população.

O resultado definitivo pode ser consultado nos canais oficiais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Fotos: Valto Novaes