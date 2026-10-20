Micareta de Feira em novembro abre o festejado verão da Bahia

Pela primeira vez na história quase centenária do carnaval fora de época de Feira de Santana , a Micareta vai acontecer durante o mês de novembro, de 19 a 22, tornando-se a primeira grande festa a abrir o festejado verão da Bahia.

E foi nessa “pegada” que a Micareta foi lançada oficialmente hoje, com a exibição do material da campanha audiovisual, incluindo a marca, o jingle e um documentário sobre a festa, anunciando que a Prefeitura vai criar o Memorial da Micareta.

Além de cantores e artistas de Feira,alguns nomes de Salvador estavam no evento, como Gerônimo, Magary Lorde e Papapá

A programação anunciada contempla atrações nos principais dias da festa e em espaços alternativos, ampliando as opções para os foliões. No Palco Jota Morbeck, localizado na Rua Felinto Marques de Cerqueira, estão previstas apresentações de Delírios do Olhar, Brasilian Boys, Gilsan, Adão Negro, Dionorina, Talita Ataíde e Bia Estrela.

Já o Circuito Charles Albert, na Praça Coronel Tertuliano Almeida, conhecida como Praça da Kalilândia, contará com artistas como Gerônimo, Marcos Heyna, Sound Maré, Autorais, Magary Lord, Balinho de Quinta, Negra Cor, Isqueminhas e Wotimar e Cia.

O espaço também receberá a Micareta Kids, com atrações voltadas ao público infantil, incluindo Pé de Lata, Gato Multicores, Turma do Jordan e Patrulha Canina.

Fotos: Secom e ArquivoBF