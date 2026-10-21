Camerata de Feira fez o segundo ensaio aberto, à noite, no Museu Regional de Arte

O importante Museu Regional de Arte de Feira de Santana, administrado pela UEFS/CUCA, tenta atrair também um público noturno, e pela segunda vez, se abriu para os visitantes, terça-feira à noite, que puderam apreciar a exposição da artista plástica Lygia Sampaio e ao ensaio aberto da Camerata de Feira de Santana, de 19h às 20:30h.

A iniciativa é inédita na Feira e é preciso que persista. Por enquanto o público interessado não ocupa uma dúzia de cadeiras. Não é uma captação fácil mas tem muitos argumentos para convencer as pessoas a irem à noite ao MRA, no prédio da antiga Escola Normal, na Conselheiro Franco, cento da cidade. Uma delas é a segurança. Embora possa parecer e ter fama do contrário, o índice de episódios de roubo e violência no local não condiz com a narrativa. Que venha o terceiro ensaio.

Foto: Gabriela de Oliveira