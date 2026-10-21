Ela já sobreviveu a inúmeras tentativas de assassinato

Nunca lhe contei sobre a vizinha que cortou uma e envenenou a outra árvore da calçada. Não deixa o sol entrar e as folhas sujam tudo, ela disse enquanto tentava me dissuadir a fazer o mesmo com as “minhas”. Não são poucas as pessoas assim, com essa espécie de ódio às árvores. Não, não é uma característica apenas de Feira mas aqui há um ponto a mais que a sociologia feirense, se existisse, ajudaria a decifrar e contribuir com as precauções com o aquecimento global. O calor em Feira está grande.

Essa mesmo, da foto, é uma árvore que já resistiu a inúmeras tentativas de assassinato: por fogo, por poda e mau-olhado. Fica na Praça Padre Ovídio, perto do Sesc. Os comerciantes do trecho a odeiam.

Estivesse ela em uma praça de entorno residencial já havia sido extirpada. A sombra farta atrai os deserdados, os “degredados filhos de Eva” que buscam repouso e contentamento. E isso incomoda muito os moralistas de plantão. Para expulsá-los, pedem a Prefeitura para cortar a árvore.

A Prefeitura não é obrigada a fazer toda loucura que o povo pedir …