Prefeitura de Feira abre em novembro licitação da creche e pre-escola no Jardim Brasil

A Prefeitura de Feira de Santana vai realizar, no dia 24 de novembro, às 8h30, uma licitação para a contratação de empresa responsável pela construção de uma creche e pré-escola no bairro Jardim Brasil. O investimento previsto é de R$ 5.042.270,66.

A obra está vinculada ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), iniciativa do Governo Federal que contempla investimentos em infraestrutura e serviços públicos em diferentes áreas, incluindo a educação.

A construção do equipamento educacional tem como objetivo ampliar a oferta de vagas na educação infantil, contribuindo para o atendimento às crianças e o fortalecimento da rede municipal de ensino.

O processo licitatório integra as ações do Governo Municipal voltadas à ampliação e à melhoria da infraestrutura educacional de Feira de Santana.