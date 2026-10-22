Dadá do Mingau

A filha dela, irmã de Silvio Gordo, dá continuidade. Mingau é gastronomia de feira livre, da conveniência das ruas. Mas é hábito mais baiano que norte-riograndense ou paraibano, por exemplo.

Antes dessa praça de alimentação, o mingau de Dadá era no canteiro central do cruzamento da J.J com a Getúlio.

Caminhões e viajantes, para o sul ou para o norte, entravam muito na cidade. O ponto, sempre aberto, ficou famoso.

Era o tempo da Feira com barraca em cada esquina. Existia uma ali perto, na esquina da J.J. Seabra, frequentada por Joao Sergio Vital, onde um sanfoneiro alegrava, junto com a cerveja gelada, os domingos pela manhã.

Dadá sempre atravessou a noite vendendo apenas lanches. Matando a fome dos notívagos. Os panelões de mingau. Milho, tapioca, arroz doce. Bandejas de bolos variados, pães, panquecas, petiscos. A filha dá continuidade.

Em dezembro, são 12 anos do encantamento de Dadá. Merece uma homenagem pública.