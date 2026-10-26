Jhônatas mostrou força política e de mobilização no segundo turno em Feira

O protagonismo de Jhônatas Monteiro nas mobilizações pro-Lula no segundo turno, foi percebível por todos em Feira de Santana e evidenciou a força política e de mobilização do ex-vereador do PSOL e recém candidato a deputado estadual que obteve, somente em Feira, cerca de 30 mil votos.

O ex-vereador provou que é uma força de esquerda decisiva na política local. Sem a reeleição do deputado federal Zé Neto (PT), embora seja dada como certo que ele assumirá o mandato em algum momento do governo Lula-Jerônimo, o governador da Bahia tem caminho livre e mais à vontade para se aproximar do psolista, se houver receptividade, é claro, pois o PSOL de Feira também é considerado dogmático e centralizador.