Parque Zoo Botânico da Bahia abre inscrições para visitas noturnas

público terá uma nova oportunidade de participar do Zoo Noturno na próxima quinta-feira (29), das 18h às 20h. A experiência permite conhecer os hábitos de animais silvestres da fauna brasileira e exótica durante a noite, período em que algumas espécies apresentam comportamentos diferentes dos observados durante o dia. As inscrições serão abertas nesta terça-feira (27), a partir das 10h.

O link para inscrição será disponibilizado nos stories do perfil oficial do Parque Zoobotânico da Bahia (Zoo Bahia) no Instagram, @zoobahia. As vagas são limitadas a 25 participantes por edição, e a atividade é gratuita. O acesso ao Parque será exclusivamente pela portaria superior, localizada na Rua Alto de Ondina.

Para garantir a segurança e o conforto dos participantes, a atividade é permitida para crianças a partir de cinco anos, sendo obrigatório o acompanhamento de um adulto responsável para menores de idade. Recomenda-se o uso de calça comprida, blusa de manga longa, repelente e calçados fechados.

Para preservar o bem-estar dos animais, não é permitido utilizar o flash de câmeras ou celulares. Os dispositivos também devem permanecer no modo silencioso, evitando ruídos que possam assustar ou perturbar as espécies.

O passeio tem duração estimada de 1h30 a 2h30 e será realizado somente em condições climáticas favoráveis. Os participantes devem se identificar na portaria superior do Parque, com entrada a partir das 18h. As inscrições são realizadas exclusivamente pelo link divulgado nos stories do perfil @zoobahia, dois dias antes de cada edição.