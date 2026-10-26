Título de ‘Cidadão Feirense’ para Flávio Bolsonaro tem votação marcada para amanhã

Pela lógica regimental, o projeto de lei que concede um título de “Cidadão Feirense” ao senador Flávio Bolsonaro (PL) que saiu de pauta, semana passada, na Câmara de Vereadores, deverá voltar ao plenário na sessão desta terça-feira. A decisão de colocar em pauta, no entanto, é do presidente Marcos Lima (UB), que deve decidir ainda hoje o destino do projeto de autoria de Ismael Bastos (PL).

Na sessão de amanhã, também pela lógica mas política, a oposição na Casa, vai repercutir o possível. crime eleitoral cometido pelo Presidente em áudio vazado é considerado falso pelo vereador. Mas é muito provável que o corporativismo da Casa seja mais forte e os vereadores da oposição silenciem.