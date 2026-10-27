MAC de Feira será reaberto no Dia Nacional da Cultura com cinco exposições simultâneas

Após passar por uma reforma completa e pela ampliação de seu espaço, o museu retoma as atividades com a proposta de fortalecer a difusão das artes visuais e ampliar o acesso da população feirense à produção artística. Com três décadas de existência, o MAC é um dos principais equipamentos culturais do município e se consolidou como espaço de encontro entre artistas, obras e público.

A programação de reabertura contará com o lançamento de cinco exposições simultâneas, que ficarão abertas à visitação até janeiro de 2027. As mostras contemplam pintura, fotografia, arte infantil e obras do acervo do museu, reunindo diferentes perspectivas e expressões artísticas.

Para Georgia Pitombo, chefe da Divisão de Artes Plásticas e Literatura, a escolha da data torna o momento ainda mais significativo para a cultura do município.

“É com grande alegria que anunciamos a data de reabertura do MAC, data esta em que se comemora o Dia Nacional da Cultura! O MAC é considerado um espaço que é a casa e ponto de encontro de inúmeros artistas. Pela primeira vez nesta gestão, teremos o lançamento de cinco exposições simultâneas, que ficarão abertas à visitação até janeiro de 2027. Será um momento especial de reencontro com o público, de valorização da arte e de celebração da diversidade da produção artística”, destacou.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lôbo, também ressaltou a importância da reabertura para a valorização da produção artística e a preservação da memória cultural de Feira de Santana.

“A reabertura do Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira representa um momento muito importante para a cultura de Feira de Santana. Estamos entregando à população um espaço revitalizado, com melhores condições para receber artistas e visitantes, além de uma programação com cinco exposições que valorizam diferentes linguagens artísticas. Nosso objetivo é fortalecer o acesso à cultura, preservar a memória artística do município e reafirmar o MAC como um lugar de encontro, expressão e valorização da arte. Essa reabertura também é uma oportunidade de homenagear artistas que contribuíram para a nossa história cultural e de aproximar ainda mais a população da produção artística”, destacou.

Cinco exposições – A programação reúne cinco mostras, com trabalhos de artistas e obras que integram o acervo do Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira.

A exposição “Variações da Potência de Existir”, de Priscila Lopes, apresenta pinturas. Já a mostra “Como Alcançar o Pássaro em Voo”, de Levy Costa, é dedicada à fotografia.

O público também poderá visitar “Território das Crianças”, exposição infantil assinada por Emilly Reis. O acervo do próprio museu será apresentado em “Memórias & Histórias: 30 Anos de MAC”, com pinturas e esculturas que integram a trajetória da instituição.

Completando a programação, Marcos Bastos apresenta “Sertão Onírico”, exposição de pintura que integra o conjunto de mostras previstas para a reabertura.

Cerimônia – Além da abertura das exposições e da visitação às mostras, a programação prevê a cerimônia oficial de reabertura do museu, homenagens aos artistas Juraci Dórea e Leonice Barbosa, cujos nomes serão atribuídos a salas do equipamento cultural, e uma homenagem ao memorial de Raimundo de Oliveira, artista que dá nome à instituição.

A iniciativa marca a retomada das atividades do MAC após as intervenções no espaço físico e reforça a importância da preservação da memória artística e da valorização dos profissionais que contribuem para a cultura feirense.

Com a reabertura, o Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira volta a integrar a programação cultural de Feira de Santana, oferecendo ao público um espaço de contato com diferentes expressões artísticas e de valorização da produção cultural local.