Motoristas e populares comemoram os 81 anos de Lula na Praça da Matriz em Feira

A Praça da Matriz, em Feira de Santana, foi palco de uma animada comemoração na tarde de hoje (27) motoristas de vans intermunicipais que fazem ponto no local, mais mototaxistas e pessoas que frequentam a praça, celebraram os 81 anos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A celebração teve todos os elementos tradicionais de uma festa de aniversário, incluindo bolos dispostos sobre uma mesa decorada e balões metalizados dourados formando o número “81”. Além disso, fogos de artifício foram disparados para marcar a data festiva, enquanto participantes e organizadores compartilhavam discursos em homenagem ao aniversariante.