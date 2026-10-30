Nascente no Cazumbá será revitalizada com recursos de fundo ambiental de Feira

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CONDEMA) aprovou, durante reunião ordinária realizada na terça-feira (27), a destinação de recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente para a elaboração de projetos de revitalização de três nascentes em Feira de Santana. O encontro também abordou iniciativas de preservação ambiental e medidas para fortalecer a fiscalização no município.

As nascentes contempladas são a Nascente das Flores, localizada em São João do Cazumbá; a Fonte da Tereza, na Rua Nova; e uma nascente situada na esquina da Rua Gabriela, na bacia do Rio Jacuípe. Também foi discutida a instalação de placas informativas nesses locais, com o objetivo de facilitar a identificação e valorizar os espaços naturais.

A presidente do CONDEMA, Jaciara Costa, destacou a importância das medidas para a preservação dos recursos hídricos e a melhoria da qualidade ambiental do município.

“Cuidar das nossas nascentes é investir na preservação dos recursos hídricos e na qualidade ambiental de Feira de Santana. A elaboração desses projetos é um passo importante para planejar intervenções adequadas, valorizar esses espaços naturais e fortalecer as ações de proteção ambiental no município”, afirmou

Foto: ArquivoBF