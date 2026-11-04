Parque da Lagoa do Geladinho está funcionando novamente

Conhecido também como Parque da Lagoa do Geladinho, o equipamento recebe milhares de visitantes, principalmente crianças, aos sábados e domingos

O Parque Erivaldo Cerqueira, localizado no bairro Baraúnas, foi reaberto ao público na manhã desta terça-feira (3), após permanecer fechado preventivamente durante o fim de semana para a retirada de um enxame de abelhas identificado por funcionários do equipamento.

Segundo o diretor do Departamento de Áreas Verdes (DAV), João Falcão, a interdição temporária foi necessária porque a remoção do enxame exige cuidados e procedimentos específicos, a fim de evitar possíveis ataques aos visitantes durante o serviço.

Conhecido também como Parque da Lagoa do Geladinho, o equipamento recebe milhares de visitantes, principalmente crianças, aos sábados e domingos. Às segundas-feiras, o espaço permanece fechado para a realização de serviços de manutenção.

De acordo com João Falcão, o enxame começou a ser retirado no sábado, mas o trabalho só foi concluído no domingo. “Mesmo com a retirada realizada por uma equipe especializada e a transferência da rainha, muitas abelhas continuaram no local, por isso foi necessário dar continuidade ao serviço”, explicou.

O diretor destacou ainda que os funcionários realizam inspeções periódicas nas copas das árvores para identificar possíveis enxames. “Sempre que encontramos, fazemos a retirada o mais rápido possível e encaminhamos as abelhas para um apiário interessado em recebê-las”, afirmou.

Fotos: ACM