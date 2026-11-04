Prazo para atualização cadastral de estudantes da rede estadual termina hoje

Os estudantes da Rede Estadual de Educação da Bahia têm até esta quarta-feira (4) para atualizar o cadastro, presencialmente, na secretaria da escola onde estão matriculados. Promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) em todas as 1.029 escolas e os 634 anexos, a atualização deverá alcançar todos os 672 mil estudantes matriculados. Esta é uma etapa que antecede a renovação da matrícula para o ano letivo de 2027.

Durante o atendimento, os estudantes devem conferir os dados registrados no sistema e completar as informações pendentes, como número de telefone e documentos pessoais. Manter o cadastro atualizado também facilita a comunicação entre a escola e as famílias, garantindo o recebimento de avisos e orientações sobre os procedimentos escolares.

A atualização é importante, ainda, para os beneficiários de programas sociais e de incentivo à permanência na escola, como o Bolsa Presença, do Governo do Estado, e o Pé-de-Meia, do Governo Federal.

A SEC orienta que os estudantes não deixem a regularização para a última hora e procurem a unidade escolar para concluir o procedimento dentro do novo prazo.

Foto: Daniela Soares-Ascom/SEC