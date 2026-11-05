Eleitas as majestades da Micareta que vai abrir o Verão da Bahia

O Teatro Margarida Ribeiro foi palco, na noite de quarta-feira (4), da escolha da realeza da Micareta de Feira de Santana 2026. Em uma noite marcada pela animação, apresentações de dança e torcida, foram eleitos Andressa como Rainha, Marlon Santana como Rei Momo, Suelen como Primeira Princesa e Maria Eduarda como Segunda Princesa. A escolha marca mais uma etapa da preparação para a festa, que será realizada entre os dias 19 e 22 de novembro, no Circuito Maneca Ferreira, com o tema “O verão começa aqui”.

Ao todo, 13 candidatos, sendo dez mulheres e três homens, participaram da disputa pelos títulos. Os concorrentes se apresentaram diante da comissão julgadora e do público, em uma programação que contou com apresentações coreográficas inspiradas no repertório e na história da festa, que completa 89 anos em 2026.

As candidatas também desfilaram em trajes de banho, demonstrando desenvoltura, beleza e preparação para representar a Micareta durante os quatro dias de programação.

Eleita Rainha, Andressa Almeida retorna à realeza após ter conquistado o título de Princesa em 2024. Emocionada com o resultado, ela destacou a importância do apoio recebido durante a preparação e agradeceu à família, às pessoas próximas e aos seguidores que acompanharam sua trajetória.

“É só gratidão. Foram muitas meninas belíssimas, mas a gente conseguiu entregar o melhor de cada uma. Estou muito grata e muito feliz. O apoio da minha família, das minhas patroas e de cada um dos meus seguidores foi essencial. Estar aqui no pódio como Rainha é só gratidão”, afirmou.

Fotos: Washington Nery