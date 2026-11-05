Feira Literária de Cachoeira homenageia Dona Dalva do Samba da Suerdieck

Nesta quinta-feira, 5, na abertura da 14ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira, a homenageada foi Dona Dalva do Samba, de 99 anos, do Samba de Roda Suerdieck, que montou o grupo na década de 1950. O evento vai até domingo, reunindo escritores, artistas e leitores em uma programação gratuita e diversificada.

A festa traz como tema “Como ser criativo com tanta IA por aí?”, propondo um debate sobre os desafios e as possibilidades da inteligência artificial nos processos de criação e na produção cultural.

Representando o governador Jerônimo Rodrigues na abertura da 14ª edição da FLICA, o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, destacou a importância de celebrar o Dia Nacional da Cultura, comemorado nesta quinta-feira (5), em um evento que se consolidou como referência entre as festas literárias do país. Ele ressaltou a força da FLICA na valorização da literatura e no fortalecimento das políticas públicas de cultura em toda a Bahia.

Prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga destacou que a cidade recebe, mais uma vez, esse encontro que convida a olhar para o mundo com mais sensibilidade, curiosidade e liberdade. “A FLICA tem essa capacidade bonita de transformar nossa cidade em um grande espaço de encontros, onde as palavras atravessam fronteiras e a cultura nos lembra daquilo que somos e daquilo que ainda poderemos ser”.

Foto: Diêgo Silva