Museu de Arte Contemporânea de Feira reaberto com exposição coletiva e homenagens a artistas

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) nasceu ha 30 anos, no mesmo local onde por muitos anos funcionou o Museu Regional de Arte, criado por Assis Chateaubriand e que hoje está sob gestão da UEFS.

Para sua implantação, o então prefeito de Feira de Santana , Zé Raimundo de Azevedo, chamou o arquiteto e artista plástico Juraci Dórea, que foi seu primeiro diretor. O MAC nasceu sob a influência da evolução da informática, pensado como um museu voltado para o uso da tecnologia na produção, arquivo e disseminação de obras de artes plásticas.

A história do Museu não seguiu com esse propósito mas conseguiu se colocar como referência para a arte emergente na cidade, abrindo espaços e promovendo eventos que são expressões de segmentos jovens do Município.

A reabertura do MAC ontem à noite foi a prova do seu vigor cultural: uma exposição coletiva, de artistas emergentes, música e homenagem a dois artistas fundamentais para a arte feirense: Juraci Dórea e Leonice Barbosa, ambos com obras no acervo permanente do Museu de Arte Contemporânea que tem o nome do artista feirense “Raimundo de Oliveira”.

Nas fotos, a diretora do Museu, Georgia Pitombo; o artista plástico Juraci Dores cumprimentado pelo prefeito de Feira Zé Ronaldo e detalhe da placa de reinauguração.