Carta aos brasileiros?

A apuração termina, o resultado é anunciado, mas a disputa continua à mesa do almoço, no grupo da família, na reunião de condomínio. Qualquer assunto pode reacender a briga. Aos poucos, as pessoas deixam de se encontrar, medem as palavras ou simplesmente desistem de conversar. Até um argumento passa a ser julgado pelo lado de quem fala, antes mesmo de ser ouvido. A disputa foi entrando em lugares onde antes cabiam outras formas de convivência, e a discordância passou a alimentar provocações, ataques pessoais e até ofensas à origem de quem pensa diferente.

Nesse ambiente, até uma dificuldade que prejudique o país pode ser recebida com satisfação, desde que sirva para provar que o outro estava errado, como se uma notícia ruim para o Brasil fosse algo bom, simplesmente por agradar a alguma torcida. Mais uma maneira destorcida de enxergar o nosso país.

Há condutas que precisam ser examinadas e instituições que devem cumprir suas funções. Existe também uma responsabilidade de liderança sobre o ambiente em que viveremos daqui para a frente, e a Presidência da República ocupa um lugar singular nessa tarefa.

Lula venceu a eleição e vai governar também para milhões de brasileiros que fizeram outra escolha, pessoas que continuarão trabalhando, pagando impostos, criando filhos e esperando respostas do poder público. A legitimidade da oposição faz parte da mesma democracia que legitima o presidente eleito.

Em 2002, antes da eleição, diante das incertezas sobre os rumos da economia caso chegasse ao poder, Lula apresentou a Carta ao Povo Brasileiro, assumindo compromissos com o respeito aos contratos, o controle da inflação e a responsabilidade nas contas públicas. Havia setores que temiam sua vitória, e a proposta de mudança precisava oferecer alguma segurança sobre o governo que pretendia fazer. Guardo uma coincidência daquela história: a carta foi apresentada em 22 de junho de 2002, justamente no dia em que completei 30 anos. O que me faz recordar aquele episódio hoje, porém, é a disposição que Lula demonstrou de reconhecer uma preocupação do país e responder publicamente a ela. A carta não resolveu sozinha a crise, mas ajudou a estabelecer compromissos e transmitir confiança. Meses depois, Lula seria eleito presidente pela primeira vez.

Hoje, o Brasil enfrenta um problema de outra natureza. A divisão política atravessa as relações pessoais, alimenta a intolerância e transforma adversários em pessoas com quem parece impossível compartilhar o futuro. É diante desse ambiente que acredito na importância de uma nova Carta ao Povo Brasileiro, desta vez com uma palavra que precisa ganhar seu verdadeiro sentido: TODOS.

É hora de pacificar o Brasil. E Lula pode começar por atitudes que deem sentido a essa palavra: ouvir críticas, respeitar governadores e prefeitos de partidos adversários, rejeitar ataques contra brasileiros por sua origem, região ou preferência eleitoral e demonstrar que ninguém precisa apoiá-lo para receber atenção de seu governo. Impedido pela Constituição de disputar uma terceira eleição consecutiva em 2030, terá quatro anos para construir um legado que alcance também aqueles que não votaram nele. É uma oportunidade de exercer a liderança com a grandeza que o cargo exige e deixar como parte de sua trajetória a capacidade de contribuir para a reconciliação do país.

Xiko Melo é publicitário, com atuação no mercado de comunicação e marketing político.