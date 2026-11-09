Deram fuzis aos meninos em vez de livros

A finalidade de uma escola vai além de ensinar a escrever, ler e realizar as operações matemáticas. Ela tem como princípio fundamental a tarefa de formar cidadãos, preparar o aluno para a vida em sociedade, onde o respeito e o senso de solidariedade prevaleçam.

Acredito que esses princípios não façam parte da grade curricular do Colégio da Polícia Militar Diva Portela, em Feira de Santana, segunda maior cidade baiana.

Em uma atividade extraclasse, realizada no pátio da instituição, os alunos, em um grande círculo, entoam um grito de guerra, com protótipos de fuzis aos pés.

Vídeos com essa e outras imagens da “apresentação” circulam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.

A maioria dos alunos dos colégios militares na Bahia é filho de policiais militares. Pelos “ossos do ofício” de seus pais, esses alunos convivem com a arma no seu cotidiano, já que é ela é instrumento de trabalho de todo policial.

Tenho o maior apreço e respeito pelo bom policial, eles dedicam suas vidas em defesa da nossa.

Agora, o que leva uma instituição de ensino a realizar uma atividade onde a arma é um instrumento preponderante em vez do livro?

A Bahia é um dos estados mais violentos do País. Segundo levantamentos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Estado lidera em número absoluto de mortes decorrentes de intervenção policial.

Em 2025, a Bahia registrou 1.570 mortes causadas por ações policiais.

Ao ver a cena, lembrei-me do recrutamento dos meninos-soldados, onde crianças são exploradas para combates armados na África e em países do Oriente Médio por grupos jihadistas.

Também rememorei o poema do itabunense Firmino Rocha, que, horrorizado com a Segunda Guerra Mundial e em protesto com a perda da inocência infantil, escreveu o poema pacifista Deram um Fuzil ao Menino.

O que se passa na cabeça de uma criança em fase de formação de seu caráter e índole que tem em sua escola o protótipo de uma arma como peça de ensino?

A linha curricular do Colégio da Polícia Militar da Bahia é a inversão de prioridades do Estado em detrimento da sociedade.

*Cláudio Rodrigues* é jornalista, consultor em comunicação e marketing e atua desde 1988 em campanhas eleitorais na Bahia e em outros estados.