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Zé Ronaldo dispara contra Embasa e anuncia método de fiscalizar abastecimento e socorrer zona rural

Publicidade - Prefeitura de Feira de Santana

A estiagem é numa realidade e a constante falta d’água, principalmente em comunidades rurais de Feira de Santana estão se agravando e hoje, através de um vídeo nas redes sociais e nos canais de comunicação do município, o prefeito Zé Ronaldo disparou a indignação popular contra a Embasa, explicando didaticamente o sistema de abastecimento e anunciando uma estratégia de fiscalização e distribuição da água pelo município.

Veja o vídeo:

 

1 Comentário para " Zé Ronaldo dispara contra Embasa e anuncia método de fiscalizar abastecimento e socorrer zona rural”

  1. JEDENIR CEDRAZ DE OLIVEI diz:Responder
    11/11/2026 at 23:43

    Mas porque ele não planta mais árvores nos bairrros e cuida das nascentes em Feira de Santana. A prefeitura tem arrancado as árvores da cidade

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