Zé Ronaldo dispara contra Embasa e anuncia método de fiscalizar abastecimento e socorrer zona rural

A estiagem é numa realidade e a constante falta d’água, principalmente em comunidades rurais de Feira de Santana estão se agravando e hoje, através de um vídeo nas redes sociais e nos canais de comunicação do município, o prefeito Zé Ronaldo disparou a indignação popular contra a Embasa, explicando didaticamente o sistema de abastecimento e anunciando uma estratégia de fiscalização e distribuição da água pelo município.

Veja o vídeo: