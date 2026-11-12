A homenagem ao bolsonarista no Dia de Finados

A homenagem ao bolsonarista no Dia de Finado

André Pomponet*

Início de manhã. O movimento no Cemitério São Jorge no Dia de Finados ainda era discreto. Começando a escalar o céu, o sol prenunciava mais um dia escaldante. Mesmo tomada por religiosos com seus panfletos e suas pregações apocalípticas, por biscateiros em busca de pequenos serviços de manutenção de sepulturas e pelos familiares que antecipavam suas visitas, o São Jorge, no entanto, permanecia sob um estranho silêncio.

As aglomerações, até então, eram escassas. Mas, num daqueles corredores que abrigam centenas de gavetas, havia uma pequena reunião familiar: seis ou sete pessoas diante de um jazigo adornado com a imagem de um falecido. Gente humilde, pardos com roupas simples, gastas.

“Lembro que fulano era bolsonarista. Quando ia visitar o pai, que votava em Lula, ele dizia: ‘meu pai, Lula é ladrão’. Mas falava sempre na boa, tratava o pai com o maior respeito”. Esta foi a introdução de um discurso curto, que resgatava lembranças do falecido. Em volta, silêncio.

Depois de remoerem a simpatia política, recorreram àquelas referências de praxe: bom pai, bom filho, bom irmão. A mãe, a propósito, estava por lá, mas não discursou. Limitou-se, ao fim da curta cerimônia, a beijar a moldura com o retrato do filho. “Estamos indo, meu filho”, falou, com exaltação, mas sem lágrimas.

No grupo destacava-se um senhor idoso. Até me abordara um pouco antes, com um daqueles clichês de cemitério, recordando que “um dia todo mundo se vai”. Respondi com outro clichê: “Um dia a gente morre e não leva nada”. Pensei em acrescentar: “Só o que se foi”, mas me calei, até para evitar tréplicas. Constatei – pra mim mesmo – que cemitério não é exatamente um lugar adequado para se abordar pessoas.

Mas a curta cerimônia aguçou a curiosidade. Depois que os familiares se afastaram, fui até a sepultura. O falecido morrera com 36 anos e tinha um nome curioso, incomum, que esqueci. Examinei o semblante na fotografia e lastimei-o: legar como recordação mais marcante a identidade bolsonarista não é exatamente algo a ser celebrado. Imagino que o falecido foi mais que isso.

Terá o cidadão vivido uma vida tão inexpressiva? Circulou aí pela Feira de Santana atravessando uma existência sem nada marcante? Terá despertado para a vida apenas com a ascensão do bolsonarismo? Difícil de acreditar. Afinal, ninguém pode ser definido de uma forma tão restrita.

Mas, enquanto circulava pelo cemitério, matutei um pouco sobre a referência, sobre os efeitos da radicalização política na sociedade. O bolsonarismo não constitui uma doutrina, é no máximo uma identidade coletiva, aliás muito recente. Mesmo assim, serve para definir pessoas, reduzi-las, enfiá-las numa bainha ideológica.

O mais estarrecedor é que, quem definiu o falecido daquela forma foi alguém próximo, da família. Noutros contextos sociais, tudo bem, o distanciamento favorece os rótulos. Mas no próprio círculo familiar…

Saí do cemitério pesando como os rótulos ideológicos aderem feito tenaz.