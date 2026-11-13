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Marcos Lima tem contas aprovadas sem ressalvas pelo TCM

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Após mais de 10 anos, as contas da Câmara Municipal de Feira de Santana foram novamete aprovadas, sem ressalvas, pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). O exercício financeiro referente ao ano de 2025 foi gerido pelo presidente da Casa, vereador Marcos Lima (União Brasil).

A decisão foi tomada na última quarta-feira (11), durante sessões de julgamento da 1ª e da 2ª Câmaras do Tribunal, que analisaram as prestações de contas de 11 casas legislativas baianas. O resultado atesta a regularidade da gestão contábil, financeira e orçamentária do Legislativo feirense no período analisado.

Para o presidente, a decisão representa o reconhecimento de um trabalho pautado na responsabilidade com os recursos públicos, transparência e compromisso com a boa administração. “A gestão tem o trabalho pautado no cuidado e compromisso com o dinheiro público. Mas, quando há a chancela de um órgão fiscalizador como o TCM, é a resposta de que estamos no caminho certo”, pontuou.

Marcos Lima ressalta que o resultado positivo é consequência de um trabalho conjunto da Mesa Diretora e servidores da Casa. Portanto, agradeceu o desempenho e dedicação dos envolvidos. “Nosso compromisso é continuar avançando, garantindo transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos, sempre em respeito à população de Feira de Santana”, destacou.

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