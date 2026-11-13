Marcos Lima tem contas aprovadas sem ressalvas pelo TCM

Após mais de 10 anos, as contas da Câmara Municipal de Feira de Santana foram novamete aprovadas, sem ressalvas, pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA). O exercício financeiro referente ao ano de 2025 foi gerido pelo presidente da Casa, vereador Marcos Lima (União Brasil).

A decisão foi tomada na última quarta-feira (11), durante sessões de julgamento da 1ª e da 2ª Câmaras do Tribunal, que analisaram as prestações de contas de 11 casas legislativas baianas. O resultado atesta a regularidade da gestão contábil, financeira e orçamentária do Legislativo feirense no período analisado.

Para o presidente, a decisão representa o reconhecimento de um trabalho pautado na responsabilidade com os recursos públicos, transparência e compromisso com a boa administração. “A gestão tem o trabalho pautado no cuidado e compromisso com o dinheiro público. Mas, quando há a chancela de um órgão fiscalizador como o TCM, é a resposta de que estamos no caminho certo”, pontuou.

Marcos Lima ressalta que o resultado positivo é consequência de um trabalho conjunto da Mesa Diretora e servidores da Casa. Portanto, agradeceu o desempenho e dedicação dos envolvidos. “Nosso compromisso é continuar avançando, garantindo transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos, sempre em respeito à população de Feira de Santana”, destacou.