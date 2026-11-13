Zero Hora começa a distribuir camisas no Camarote da Revista Alternativa

A entrega gratuita das camisas do Bloco Zero Hora, destinada a profissionais de Comunicação, começa na próxima segunda-feira (16), a partir das 16h, no Camarote da Revista Alternativa, no circuito da Micareta de Feira, na avenida Presidente Dutra, ao lado da Igreja dos Capuchinhos.

A concentração começa a partir das 19h, na quarta-feira, 18, no Camarote da Secretaria Municipal de Comunicação Social (Secom), localizado na avenida Presidente Dutra, e depois ele desfila em trajeto no sentido anti-horário, ou seja, na direção contrária ao percurso convencional do Circuito Maneca Ferreira, até o Camarote da Revista Alternativa.

Com o irreverente slogan “spIA na hora H, eu vou para a foliA”, o Zero Hora promete reunir profissionais de comunicação em mais um momento de confraternização e irreverência, mantendo a tradição de representar a participação da imprensa na maior festa popular de Feira de Santana.

Bloco tradicional, criado por iniciativa de jornalistas, empresários e músicos, o Zero Hora é o start da festa e atrai não apenas os profissionais, mas autoridades, artistas e produtores de cultura.

As presenças do prefeito Zé Ronaldo e do governador Jerônimo Rodrigues estão confirmadas, mas não houve divulgação de horário.