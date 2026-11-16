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‘Jam na Cuca’ mistura jazz com o repente do cantador violeiro Adauto Vianney

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No final da apresentação, Adauto Vianney, ele próprio fez o mote, e homenageou Juliana,  coordenadora daquela iniciativa de misturar o jazz com os versos improvisados ao som do ponteado da viola no já consolidado projeto  ‘Jam na Cuca”. Foi a maneira do poeta de relevar um gesto inédito de reconhecimento artístico. Vianney é um repentista bem espontâneo, sagaz,  um operário da rima, com  carisma e  ‘lábia’ que seduzem públicos inteligentes.

Jam na Cuca é um coletivo cultural de Feira de Santana com sólida  trajetória, focado em música instrumental, improvisação e cultura popular regional. O próximo evento está previsto para o dia  6 de dezembro.
https://youtube.com/shorts/jRdvGUBTuJU?si=e_uk73KkEdqPogo2
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