‘Jam na Cuca’ mistura jazz com o repente do cantador violeiro Adauto Vianney

No final da apresentação, Adauto Vianney, ele próprio fez o mote, e homenageou Juliana, coordenadora daquela iniciativa de misturar o jazz com os versos improvisados ao som do ponteado da viola no já consolidado projeto ‘Jam na Cuca”. Foi a maneira do poeta de relevar um gesto inédito de reconhecimento artístico. Vianney é um repentista bem espontâneo, sagaz, um operário da rima, com carisma e ‘lábia’ que seduzem públicos inteligentes.

Jam na Cuca é um coletivo cultural de Feira de Santana com sólida trajetória, focado em música instrumental, improvisação e cultura popular regional. O próximo evento está previsto para o dia 6 de dezembro.

https://youtube.com/shorts/jRdvGUBTuJU?si=e_uk73KkEdqPogo2

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