Micareta Pet da Feira escolhe Cão Momo e Princesas do Micão e do Latido

Membros efetivos dos núcleos familiares, os cachorrinhos estão cada vez mais presentes em eventos sociais e ocupando espaços de destaque. E não seria justamente na Micareta, maior evento do calendário festivo de Feira de Santana, que os pets ficariam de fora. Para demonstrar todo o talento e a disposição para brincar na festa momesca, os animais de estimação foram à Avenida Getúlio Vargas, neste fim de semana, para se divertir no Pet Folia 2026.

Durante a festa, o que não faltou foi animação, talento e muita descontração no Desfile CãoMinhada.

Com a animação do cantor Mano Gavazza e sua banda, um dos idealizadores do evento, iniciado em 2024, a programação também contou com um importante alerta feito pelo artista sobre a necessidade de manter o volume do som sempre moderado, devido à sensibilidade auditiva dos animais, além da importância de promover adaptações para evitar situações de estresse.

Além do desfile de cães de diversos portes acompanhados por seus tutores, o evento também foi uma oportunidade para a distribuição de brindes por meio de sorteios, realização de brincadeiras, aplicação gratuita de vacinas e desfiles com bonecos e mascotes, como Scooby-Doo, Homem-Aranha, Stitch e o homem gigante sobre pernas de pau.

Como em toda Micareta, não poderiam faltar as majestades. O evento também contou com a eleição do Cão Momo, da Princesa do Micão e do Latido de Micareta. Houve ainda a escolha do cão mais parecido com o dono e a premiação dos animais com os pelos mais enfeitados.

Fotos: Valdenir Lima