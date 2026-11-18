Bastaram uns poucos dias para Feira de Santana experimentar extremos climáticos: dias atrás, o calor escaldante esturricava tudo, ameaçava assar as pessoas vivas; agora o cenário se inverteu: o sol, persistente e implacável, cedeu às chuvas torrenciais que se precipitaram das nuvens escuras que encobriram a cidade. Subitamente, passou-se da poeira às enxurradas e à lama que causa múltiplos transtornos, da secura do ar à umidade pegajosa do mormaço.

Estes extremos, no entanto, não se contradizem: são consequências das mudanças climáticas e do aquecimento global que muita gente segue negando. Ambos causam transtornos, provocam prejuízos e constituem ameaças palpáveis à saúde e à vida. Cada um no seu tempo e à sua maneira. Tudo integrado ao El Niño.

Quem sofreu com o calor e estava abrigado em ambiente seguro certamente sentiu prazer vendo a chuva caindo caudalosa, dançando sob o efeito do vento que soprou com força. Não foram poucos, no entanto, os relatos de vias alagadas e imóveis invadidos pela água na periferia e nos bolsões de pobreza da Feira de Santana. Incontáveis vídeos circularam pelas redes sociais.

Uns poucos dias atrás lembramos da necessidade de intervenções do poder público para orientar a população sobre os extremos do calor e adotar medidas que mitiguem riscos, como a oferta de água em pontos de hidratação.

Pois bem: as chuvas torrenciais, embora menos frequentes, causam estragos mais visíveis e prejuízos consideráveis àqueles que estão mais expostos aos seus efeitos. É o caso já mencionado dos alagamentos, que invariavelmente atingem os mais pobres e renovam o sofrimento da perda de bens, como eletrodomésticos. Isso para não mencionar traumas e riscos da água invadindo as casas.

Cientistas advertem sobre a frequência cada vez maior desses fenômenos extremos mundo afora. Afinal, trata-se de uma tendência que, no médio prazo, não vai se reverter. É necessário, então, preparar as cidades para lidar com o calor, mas também com as tempestades e seus cinematográficos estragos.

Este novembro tormentoso que abriga El Niño e Micareta tem sido pedagógico sobre o que a Feira de Santana precisa fazer para lidar com as mudanças no clima…